Москва, , 12:32 — REGNUM Правительству России необходимо озаботиться восстановлением здоровья людей, которые не могли получить помощь в период пиковых нагрузок периода эпидемии. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин на послании Федеральному посланию РФ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию – все новости»

«Но сейчас мы должны чётко определить, как мы будем лечить нанесённые им раны, восстанавливать здоровье людей. В период пиковых нагрузок больницы, поликлиники вынуждены были сократить или дальше приостановить плановый приём пациентов. А это означает риск обострения хронических заболеваний или опасность пропустить, вовремя не заметить, не распознать болезнь», — заявил Путин.

«Прошу правительство, Минздрав совместно с субъектами федерации с учётом текущей эпидемиологической ситуации расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров, запустить их в полном объёме с 1 июля текущего года для людей всех возрастов», — указал он.

Президент также поручил правительству реализовать дополнительные меры по противодействию болезням, которые являются основными причинами преждевременной смертности — в первую очередь по части серднечно-сосудистых заболеваний и злокачественных образований.