Чимкент, Казахстан, , 12:31 — REGNUM Департамент экономических расследований Чимкента уничтожил 7 тыс. бутылок поддельного алкоголя и 13 тонн этилового спирта с использованием бульдозеров, передает телеканал «АстанаТВ».

Стоимость контрафактного алкоголя оценивается в 18 млн тенге ($41,9 тыс.). Представитель департамента экономических расследований Жупар Мамутова сказала, что уголовное дело в отношении владельца подпольного цеха прекращено после компенсации ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года финансовая полиция Алма-Атинской области Казахстана пресекла деятельность завода по производству контрафактного алкоголя. Изъято 170 тыс. бутылок водки с поддельными марками.

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