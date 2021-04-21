Екатеринбург, , 12:35 — REGNUM Уральский федеральный университет (УрФУ, Екатеринбург) проведёт выпускной в традиционном формате. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе учреждения

Вуз проведёт торжественное мероприятие 26 июня 2021 года. Студенты и преподаватели начнут проводить выпускной в своих институтах, позже примут участие в церемонии рядом с памятником Кирову. В конце дня студентов порадуют дискотекой.

«Все события программы — с соблюдением мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции нового типа», — сообщили в УрФУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области отменили праздничные мероприятия 1 мая. Также в регионе не будет шествия «Бессмертного полка».

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