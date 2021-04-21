Москва, , 12:30 — REGNUM Через три года большинство государственных услуг в России должно предоставляться дистанционно, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

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«В 2022 году мы должны внедрить систему социального казначейства. Это значит, что все пособия, пенсии, социальные надбавки, услуги будут выполняться и оплачиваться в режиме одного окна. Без беготни по инстанциям, а просто по факту создания семьи, рождения ребёнка, выхода на пенсию или другой жизненной ситуации», — сказал он.

По его словам, уже через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставлять гражданам России дистанционно в круглосуточном режиме.