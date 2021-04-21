Санкт-Петербург, , 12:29 — REGNUM За январь-февраль 2021 года естественная убыль постоянного населения Санкт-Петербурга составила 6995 человек. Это в 5,7 раза больше, чем за такой же, но еще «доковидный», период 2020 года. Об этом 21 апреля сообщил Петростат.

Пара влюбленных в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

За первые два месяца 2021 года рождаемость в Петербурге, из расчёта на 1000 человек населения, снизилась на 15,5% к аналогичному периоду 2020 года, а смертность увеличилась на 42,7%.

«Численность постоянного населения Санкт-Петербурга на 1 марта 2021 года составила 5380,8 тыс. человек и с начала 2021 года уменьшилась на 3,5 тыс. человек или на 0,1%. Сокращение численности населения происходило из-за естественной убыли, которая в январе-феврале 2021 года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2020 года на 5736 человек», — отметили в Петростате.

Миграционный прирост населения на 49% компенсировал естественную убыль.

Что же касается статистики браков и разводов, что за январь-февраль 2021 года свадеб стало меньше на 12,9%, а расторжений брачных союзов меньше на 21,6%.

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