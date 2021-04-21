Москва, , 12:32 — REGNUM Недопустимо принимать точечные директивы в отношении цен, это грозит пустыми полками в магазинах. Об этом заявил президент России Владимир Путин 21 апреля в послании Федеральному собранию.

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Он отметил, что пандемия коронавируса серьёзно ударила по благосостоянию людей и обострила проблемы социального неравенства во всём мире. В России растущие цены также съедают сбережения граждан.

Точечные директивы, подчеркнул Путин, принимать нельзя, это приводит к пустым полкам. Такого власти не допускали даже на пике пандемии, и правительству следует подготовить комплексное решение.

«Никто не говорит, что мы будет директивами устанавливать цены. Не надо никого пугать, наводить тень на плетень. Мы справимся с этим, рыночная экономика это позволяет», — подчеркнул глава Российского государства.

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