Москва, 21 апреля, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Отказ от вакцинации усугубит эпидемиологическую обстановку в России. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин на послании Федеральному посланию РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация граждан от коронавируса COVID-19 вакциной Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V )

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"Ещё раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России — сделайте прививку! Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другого пути нет. Другой путь хуже — переболеть. С трудно предсказуемыми последствиями», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что опасность вируса по-прежнему сохраняется.