Нальчик, , 12:27 — REGNUM В Кабардино-Балкарии задержали наркокурьера с более 1,2 кг героина. Задержанный является гражданином одной из республик ближнего зарубежья. По данным МВД, он подозревается в попытке организации межрегионального канала поставки наркотических средств в регион для последующего сбыта, сообщили 21 апреля в пресс-службе ведомства.

«Во время проведения досмотровых мероприятий и санкционированного обследования места временного проживания подозреваемого в городе Нальчике оперативники обнаружили и изъяли два полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом бежевого цвета», — говорится в сообщении МВД.

Наркокурьер был задержан сотрудниками МВД, ФСБ при силовой поддержке бойцов отряда особого назначения «Гром». В отношении него возбуждено уголовное дело. Подозреваемому предъявлено обвинение, он признался в содеянном. В настоящее время суд вынес в отношении него решение о заключении под стражу.