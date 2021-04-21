Москва, , 12:26 — REGNUM Пять тысяч машин скорой помощи дополнительно поступят в российские сёла в ближайшие три года, заявил президент России Владимир Путин 21 апреля в послании Федеральному собранию.

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«В ближайшие три года направим дополнительно «скорые» в регионы, что позволит практически полностью обеспечить их необходимым количеством», — подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что 28 апреля в России отметят День работника «скорой помощи». Людей этой профессии нужно поддержать.

Путин заявил также, что в первичном звене медпомощи не должно быть очередей, трудностей с получением рецептов и больничных.

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