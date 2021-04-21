Москва, , 12:27 — REGNUM Последний из остававшихся в живых защитников Брестской крепости, ветеран Великой Отечественной войны Петр Котельников скончался в Москве на 92-м году жизни. Об этом 21 апреля сообщает телеканал «Рен-ТВ».

При этом, по данным источника, ветеран скончался у себя дома, он страдал онкологическим заболеванием.

Отметим, Петр Котельников родился в 1929 году в селе Долгово Пензенской области и после смерти родителей оказался в одном из детских домов Ростовской области, где научился играть на альте, и в 1940 году его вместе с четырьмя товарищами забрали воспитанником в музыкальный взвод 44-го стрелкового полка.

21 июня 1941 года юные музыканты репетировали у Северных ворот Брестской крепости, а утром 22 июня началась война. Котельников, которому на тот момент едва исполнилось 12 лет, помогал раненым, носил им боеприпасы, еду и воду, так как оружие ребенку не давали. 29 июня группа бойцов пошла на прорыв и взяла ребят с собой.

Напомним, в начале Великой Отечественной войны защитники Брестской крепости, оказавшись в полном окружении в тылу у сильнейшей группировки немецко-фашистской армии, без воды и продовольствия, без связи, с острой нехваткой боеприпасов и медикаментов, почти месяц сражались с врагом.