Казань, , 13:13 — REGNUM В Татарии на 21 апреля подтверждено 20 133 случая заражения коронавирусом. За сутки заболели еще 35 жителей, днем ранее — 30 человек. Выздоровели за все время 17 234 пациента, за сутки выписались 33 человека. За весь период произошли 449 летальных исходов от последствий инфицирования SARS-CoV-2. Жертвами инфекции за сутки стали три человека. Активными больными на сегодняшний день числятся 2450 пациентов.

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Госпитализация из числа новых инфицированных потребовалась 14 жителям, 21 получают лечение на дому. Среди жителей Казани выявили 24 носителя вируса, один проживает в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19,

ИА REGNUM напоминает, в международном аэропорту «Казань» имени Габдуллы Тукая провели первый этап вакцинации работников предприятия двухкомпонентной вакциной «Спутник V». Каждый сотрудник перед прививкой прошёл обязательный осмотр врача на наличие противопоказаний.

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