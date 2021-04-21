Вашингтон, , 13:27 — REGNUM Рэпер Снуп Догг выпустил новый альбом под названием From Tha Streets 2 Tha Suites («От улиц до люксов»). Он доступен для скачивания и прослушивания на стриминговых площадках с 20 апреля.

Для Снуп Догга пластинка стала 18-ой по счёту. Всего в альбоме представлено десять композиций, в том числе совместные треки с рэперами Kokane, Mozzy и J Black.

Ранее стало известно, что Снуп Догг примет участие в съёмках фильма «Дневная смена» для сервиса Netflix. Кинолента представляет собой вампирский экшен-триллер.

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