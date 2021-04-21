История вопроса

Президент РФ Владимир Путин в феврале 2021 года обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием, традиция которого идёт с 1994 года. Первое такое послание было оглашено 24 февраля 1994 года, но ежегодная традиция появилась позднее. Послание является программным политико-правовым документом, выражающим видение главы государства стратегических направлений развития страны.

