Москва, 21 апреля 2021, 12:23 — REGNUM Программу туристического кешбэка необходимо продлить до конца 2021 года, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.
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«Предлагаю до конца года продлить программу», — сказал он.
Глава государства предложил возвращать половину стоимости за путёвки школьников, расширить возможности отдыха студентов.