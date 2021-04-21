Москва, 21 апреля, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Программу туристического кешбэка необходимо продлить до конца 2021 года, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

Советский плакат. Туризм — лучший отдых!

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"Предлагаю до конца года продлить программу», — сказал он.

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