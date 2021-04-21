Москва, , 12:22 — REGNUM Сбережение народа — высший национальный приоритет. Им определяются все положения обновлённой Конституции. Об этом сегодня, 21 апреля, в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин.

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Глава государства отметил, что Россия столкнулась с эпидемией тогда, когда совпали последствия демографических ударов 40-х и 90-х годов. Российский лидер подчеркнул, что рост демографии — сложнейшая задача, тем более что коронавирус пока не побеждён и остаётся прямой угрозой.

«Наша задача добиться к 2030 году средней продолжительности жизни в 78 лет», — подчеркнул Путин.