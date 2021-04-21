Москва, , 12:21 — REGNUM Работники социальных служб, образовательных и культурных учреждений ответственно выполняли свой долг на фоне эпидемии коронавируса. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин на послании Федеральному посланию РФ.

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«Особо отмечу самоотверженность социальных служб, интернатов, домов престарелых, хосписов, которые были и остаются рядом со своими подопечными», — заявил Путин.

«Иногда смотришь на то, что происходит в этих учреждениях — радуешься за людей, которые исполняют там так ответственно свой долг. Ну до слёз прямо, хочется сказать им спасибо большое ещё раз», — указал он.

Поблагодарил президент и учителей школ и преподавателей вузов.

«При участии и поддержки родителей, учеников вы сделали всё возможное, чтобы ваши воспитанники получали знания, успешно сдавали экзамены», — подчеркнул он.