Ростов-на-Дону, , 12:22 — REGNUM От президента РФ Владимира Путина ждут решения по Донбассу. Такое мнение высказал руководитель партии «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов, передаёт ИА REGNUM 21 апреля.

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Люди ждут от главы государства индексации пенсий работающим пенсионерам, мнения о минимальном прожиточном минимуме. Главной темой, считает собеседник ИА REGNUM, является обострение ситуации в Донбассе.

«В течение нескольких лет ситуация зависла. Жители Донбасса стали нашими согражданами. Необходимо обозначить направление, в котором мы идём», — отметил Косинов.