Краснодар, , 12:20 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 100 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 21 апреля в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 20 апреля, подтверждено 99 новых случаев заражения.

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«В Краснодаре положительный тест на COVID-19 получили 28 человек, в Сочи — 13, в Выселковском районе — восемь, в Лабинском — семь, в Мостовском и Брюховецком — по пять. По четыре жителя заболели в Кореновском и Тимашевском районах. По три — в Динском и Кущевском. По два человека заразились в Анапе, Усть-Лабинском, Щербиновском, Гулькевичском, Павловском районах. По одному — в Новороссийске, Туапсинском, Ейском, Кавказском, Курганинском, Приморско-Ахтарском, Староминском, Темрюкском, Тбилисском, Крымском районах», — сообщили в оперштабе.

В общей сложности за весь период пандемии в регионе было выявлено 44 572 носителей коронавируса, показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения — 785,3. Выздоровели уже 39 204 пациента, скончались 2 567 человек. Лечение в ковид-стационарах продолжают 1299 человек, в том числе 70 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, трое — на ЭКМО.