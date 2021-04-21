Москва, , 12:20 — REGNUM Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, коронавирус пока не побежден окончательно.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

«Ещё раз обращаюсь к гражданам. Нельзя терять бдительность! Прошу вас беречь себя и близких», — сказал российский лидер.

Глава государства обратился ко всем гражданам России сделать прививку.

«Другого пути нет, другой путь хуже — переболеть», — уточнил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию. В нём глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и предложения по реализации основных задач.

Мероприятие проходит в Центральном выставочном зале «Манеж» с участием членов правительства РФ, депутатов и сенаторов, а также глав регионов.