Москва, 21 апреля, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Работники социальных служб проявляли самоотверженность во время пандемии, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

Медики в защитных костюмах. glava.rk.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию — все новости»

Глава государства отметил вклад борьбы с пандемии представителей различных профессий, особенно сотрудников социальных служб: «Ну, до слёз, прямо».

Глава государства поблагодарил их за работу.

«Духовно-нравственные ценности, о которых во многих странах забывают уже, нас сделали сильнее», — сказал он.