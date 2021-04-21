Путин заявил о самоотверженности «до слёз» во время пандемии
Москва, 21 апреля, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Работники социальных служб проявляли самоотверженность во время пандемии, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.
Медики в защитных костюмах. glava.rk.gov.ru
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Глава государства отметил вклад борьбы с пандемии представителей различных профессий, особенно сотрудников социальных служб: «Ну, до слёз, прямо».
Глава государства поблагодарил их за работу.
«Духовно-нравственные ценности, о которых во многих странах забывают уже, нас сделали сильнее», — сказал он.