Москва, , 12:20 — REGNUM Сбережение российского народа — высший приоритет властей. Об этом 21 апреля в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин.

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"Средняя продолжительность жизни должна быть к 2025 году выше 75 лет.

Это очень сложная задача, но её нужно решить», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 апреля, президент РФ Владимир Путин выступает с 17-м ежегодным посланием Федеральному собранию. Следят за выступлением 87% жителей России.