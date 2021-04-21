Ставрополь, , 12:19 — REGNUM В Ставропольском крае число пунктов вакцинации будет увеличено до 107. Такие меры примут власти региона уже до конца мая 2021 года, сообщил и.о. министра здравоохранения Владимир Колесников в ходе брифинга 20 апреля.

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По словам главы ведомства, в настоящее время на Ставрополье принимают пациентов на вакцинацию 92 прививочных пункта, на которых ежедневно прививаются 18−20 тыс. ставропольчан. Старт прививочной кампании против коронавируса начинался с 41 пункта вакцинации.

Кроме стационарных, на Ставрополье созданы еще мобильные пункты, в которых задействованы 87 выездных бригад. Помимо этого, эффективно работают пункты вакцинации в крупных торговых центрах и на рынках края.

В настоящее время число привитых в Ставропольском крае достигло 164 781 человека или 5,9% всего населения. При этом получили оба компонента вакцины 94 647 человек.