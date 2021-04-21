Казань, , 13:12 — REGNUM В Татарии в этом году не будут проводить массовых мероприятий, посвященных 1 мая. Их отмена связана с санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе. Об этом заявила руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

Она отметила, что республиканских мероприятий в текущем году на 1 мая не будет.

«Мероприятия, которые организовываются в муниципалитетах, это прежде всего прерогатива муниципалитетов. Будут ли там что-то отменять, нужно уточнять у них» , — добавила Галимова.

В прошлом году первомайские праздники в Татарии также не отмечались масштабно из-за риска распространения коронавирусной инфекции.

ИА REGNUM напоминает, несмотря на пандемию предпочтения граждан России относительно отдыха на майских праздниках не сильно изменились. Работать, согласно опросу, на майских праздниках планирует 8% граждан. В Крым и на черноморские курорты собираются поехать по 3% опрошенных. На территорию бывших республик СССР планирует выехать 1% респондентов, такая же доля планирует свой отдых в странах дальнего зарубежья.

Читайте также: Коронавирус не изменил туристические предпочтения в России