Казань, 21 апреля 2021, 13:12 — REGNUM В Татарии в этом году не будут проводить массовых мероприятий, посвященных 1 мая. Их отмена связана с санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе. Об этом заявила руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова.
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Она отметила, что республиканских мероприятий в текущем году на 1 мая не будет.
В прошлом году первомайские праздники в Татарии также не отмечались масштабно из-за риска распространения коронавирусной инфекции.
ИА REGNUM напоминает, несмотря на пандемию предпочтения граждан России относительно отдыха на майских праздниках не сильно изменились. Работать, согласно опросу, на майских праздниках планирует 8% граждан. В Крым и на черноморские курорты собираются поехать по 3% опрошенных. На территорию бывших республик СССР планирует выехать 1% респондентов, такая же доля планирует свой отдых в странах дальнего зарубежья.
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