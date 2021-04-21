Москва, 21 апреля, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Возможность сделать прививку от нового коронавируса должна быть у всех российских граждан, заявил президент России Владимир Путин 21 апреля в послании Федеральному собранию.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

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По его словам, если обеспечить всем такую возможность, к осени у населения сформируется коллективный иммунитет от новой болезни. Президент призвал всех граждан вакцинироваться.

«Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Возможность сделать прививку должна быть повсеместной», — подчеркнул Путин.

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