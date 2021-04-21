Тюмень, , 12:18 — REGNUM Госдума рассматривает законопроект, который позволит фермерам возводить жильё на земельном участке сельскохозяйственного назначения. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области, председатель регионального отделения «Партии Роста» Лариса Невидайло отмечает актуальность и необходимость принятия парламентариями вышеуказанного документа.

Напомним, сейчас на землях фермерского хозяйства можно возводить лишь строения вспомогательного назначения, для деятельности хозяйства — склады, амбары и прочее. Действующее земельное законодательство не позволяет в большинстве случаев фермерам иметь жилой дом и проживать в непосредственной близости с землями, которые используются в сельхозпроизводстве. Это значительно осложняет их труд.

Законопроект предусматривает возможность строительства жилого дома на земле сельхозназначения, предоставленной фермерам. В целях недопущения злоупотребления данным правом и исключения застройки земель сельскохозяйственного назначения, предлагается установить целый ряд ограничений к параметрам такого жилого дома, а также запретить образование земельного участка под таким домом и его перепродажу.

А именно, можно будет построить дом для проживания членов крестьянского (фермерского) хозяйства на земельном участке сельхозназначения, который находится в собственности такого хозяйства или его членов. При этом площадь дома не должна превышать 600 кв. м, а площадь застройки — 5% от общей площади участка. Строительство фермерского дома допускается только на земле, принадлежащей крестьянскому хозяйству или его членам на праве собственности. В гражданском обороте фермерский дом следует судьбе земельного участка.