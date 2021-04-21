Москва, 21 апреля, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что страна обладает тремя надёжными вакцинами от COVID-19.

Zdrav.nso.ru Вакцина «Спутник V».

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Глава государства призвал правительство и Министерство здравоохранения, глав регионов заниматься вопросами вакцинации.

«Возможность вакцинации должна быть повсеместной, чтобы осенью сформировался коллективный иммунитет. Ещё раз обращаюсь с обращением ко всем гражданам РФ: сделайте прививку! Другого пути нет, другой путь хуже — переболеть», — подчеркнул российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию. В нём глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и предложения по реализации основных задач.

Мероприятие проходит в Центральном выставочном зале «Манеж» с участием членов правительства РФ, депутатов и сенаторов, а также глав регионов.