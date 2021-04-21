Оренбург, , 12:17 — REGNUM В Оренбургской области выявлено еще 69 случаев заражения коронавирусом, что на четыре меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 21 апреля оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Новые случаи отмечены в девяти муниципальных образованиях. Среди выявленных носителей коронавируса трое детей.

С конца марта 2020 года в Оренбуржье зарегистрировано 41 708 фактов заражения. Выздоровели 37 807 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19.

На сегодняшний день в COVID-центрах находятся 484 пациента. Состояние 167 оренбуржцев медики оценивают как тяжелое.

Жертвами заболевания стали 814 человек. За последние сутки подтвердили пять летальных исходов.