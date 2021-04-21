Минск, , 12:17 — REGNUM Министр иностранных дел республики Владимир Макей в ходе 69-й сессии Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН проинформировал участников о добровольных обязательствах Белоруссии по внедрению в стране экономики замкнутого цикла (циркулярной экономики) и устойчивому использованию природных ресурсов. Он также «подтвердил твердое намерение Белоруссии» добиваться членства в ВТО и заявил, что это в интересах самой организации, сообщает пресс-служба МИД постсоветской республики.

Макей провёл переговоры с гендиректором ВТО Нгози Оконджо-Ивеалой, во время которых отметил, что Белоруссия «является самой крупной экономикой среди стран, находящихся на продвинутой стадии переговоров, и ее скорейшее присоединение отвечает интересам как Белоруссии, так и всех членов ВТО». В ответ он услышал слова о важности дальнейшего расширения этой организации и готовности её секретариата содействовать членству в ней Белоруссии.

«Стороны обменялись мнениями по теме продвижения диалога по реформе ВТО и подготовке к 12-й Министерской конференции ВТО в ноябре-декабре 2021 года. В. Макей сообщил о заинтересованности Белоруссии в участии в качестве наблюдателя в переговорах по выработке новых международных правил в области электронной коммерции, упрощения инвестиционных процедур, поддержки малых и средних предприятий», — сказано в официальном сообщении.

Напомним, Александр Лукашенко неоднократно критиковал ВТО и заявлял о бессмысленности вступления Белоруссии в эту организацию. В 2016 году он изменил своё отношение к ней и одобрил идею вступления республики в составе группы стран-членов Таможенного союза. Однако Россия и Казахстан вступили в ВТО отдельно, а официальный Минск формально с 1993 года добивается членства в ней.

Выступая 14 июля 2019 года в эфире белорусского гостелеканала «ОНТ» по итогам состоявшегося в Женеве заседания рабочей группы по присоединению Белоруссии к ВТО первый зампред совмина Александр Турчин заявил, что самыми сложными переговорщиками по вступлению республики в ВТО являются США и ЕС. Он также сообщил, что «мы планируем до конца 2019 года, максимум — первый квартал 2020 года — согласовать все позиции и выходить уже на финальную часть документа».

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