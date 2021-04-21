Львов, Украина, , 12:20 — REGNUM Во Львове представители Галицкой таможни обнаружили в тайнике возле топливного бака автомобиля 125 килограммов героина. Об этом сообщило 21 апреля интернет-издание «Обозреватель».

Журналисты отмечают, что наркотики нашли во время детального осмотра автомобиля марки Mercedes-Benz над смотровой ямой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Днепропетровске полицейские изъяли 120 кг амфетамина, а также остановили подпольную фабрику по его производству.

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