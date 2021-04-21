Архангельск, , 12:16 — REGNUM В Архангельской области в должности вице-губернатора региона по внутренней политике утвержден Михаил Ипатов, занимавший в последнее время пост заместителя федерального агентства по делам национальностей.

Напомним, место вице-губернатора было вакантно с сентября 2020 года. Как подчеркнули в правительстве, на этот пост подбиралась кандидатура, способная объективно и взвешенно анализировать ситуацию в регионе, грамотно выстраивать работу с общественными движениями, политическими партиями, главами муниципальных образований.

Справка:

Михаил Ипатов родился 1 марта 1975 года в городе Чехов Московской области. Выпускник Ленинградского суворовского военного училища. В 1998 году окончил Военную академию ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.

Работал в муниципальных и федеральных органах государственной власти. С 2010 по 2012 год занимал должности заместителя главы администрации и первого заместителя главы администрации Чеховского муниципального района Московской области. С 2012 по 2015 год работал директором департамента управления делами Министерства культуры Российской Федерации. С июня 2015 года до настоящего времени занимал должность заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальностей.