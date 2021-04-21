Сеул, , 12:18 — REGNUM Южная Корея вновь стала членом Исполнительного совета Всемирной продовольственной программы (ВПП ООН). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей о внешнеполитического ведомства страны.

По их словам, в ходе сессии экономического и социального Совета ООН были отобраны шесть стран, включая Южную Корею, представители которых войдут в состав совета с 2022 по 2024 год.

Известно, что в ходе данной сессии Южная Корея также была избрана членом Комиссии ООН по наркотическим средствам (КНС) с 2022 по 2025 года.

Комиссия по наркотическим средствам (КНС) была учреждена резолюцией 9(I) экономического и социального Совета (ЭКОСОС) в 1946 году с целью оказания содействия ЭКОСОС в надзоре за применением международных договоров о контроле над наркотиками.

Напомним, что в прошлом году Южная Корея вошла в Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также стала членом Исполнительного совета Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).