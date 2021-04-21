Москва, 21 апреля, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Ситуация в демографии является чрезвычайной, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

Иван Шилов ИА REGNUM Демографический кризис

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"Понимаем, что ситуация в сфере демографии чрезвычайная. Сбережение народа России — наш высший национальный приоритет», — сказал он.

По словам президента, нужно добиться выхода к 2030 году на среднюю продолжительность жизни 78 лет.