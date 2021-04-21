Москва, 21 апреля, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Российский народ всегда побеждал, объединившись в трудное время. Это проявилось и в пандемию коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин 21 апреля в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.

Святое семейство с младенцем Святого Иоанна Крестителя. 1550-1575

«Всегда была вера в волю и силу духа народа. Способность побеждать вместе.

Я восхищаюсь гражданами страны. В трудные минуты важны ценности семьи, дружбы, взаимоподдержки и милосердия.

Мы будем всегда отстаивать и защищать духовно-нравственные ценности», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 апреля, президент РФ Владимир Путин выступает с 17-м ежегодным посланием Федеральному собранию. Следят за выступлением 87% жителей России.