Нур-Султан, , 12:15 — REGNUM Комитет партийного контроля правящей партии Казахстана «Нур Отан» («Свет Отечества») объявил выговор главному санитарному врачу Казахстана Ерлану Киясову. Об этом написал председатель комитета Артур Платонов на своей странице в Facebook.

По его словам, замечания по той же причине выданы заместителю главы Кызыл-Ординской области Бахыту Жаханову, замглавы мэра Алма-Аты Максату Кикимову, замглавы Восточно-Казахстанской области Шакарыму Буктугутову и главе Жезказгана Кайрату Абсаттарову.

Платонов напомнил, что одним из главных элементов партийной перезагрузке является дисциплина и ответственности перед избирателями.

«Некоторым господам, похоже, стыдно перед гражданами за свою работу? Поскольку не совпадает она во многом с теми задачами, которые ставит партия? От того неловко и значок надевать?» — сказал глава комитета.