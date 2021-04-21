Москва, , 12:14 — REGNUM Реакция общества и государства на вызовы эпидемии коронавируса оказалась весьма эффективной. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин на послании Федеральному посланию РФ.

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«Наряду с естественно большой тревогой у меня лично была и твёрдая уверенность в том, что мы обязательно преодолеем все испытания. Граждане, общество, государство действовали ответственно и солидарно», — заявил Путин.

«Сплотившись, мы смогли сработать на опережение, создать условия, снижающие риски заражения, обеспечить медицинских работников и граждан средствами защиты. Более чем в пять раз, до 280 тыс. увеличили число коек в стационарах для приёма больных с коронавирусной инфекцией», — указал он.