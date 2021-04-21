Павловск, Санкт-Петербург, , 12:16 — REGNUM Государственный музей-заповедник «Павловск» по итогам первого квартала 2021 года вошел в пятерку самых популярных по посещаемости музеев России. Об этом 21 апреля сообщила директор музея-заповедника Вера Дементьева, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Дементьевой, в первом квартале в Павловске приняли 225 тыс. посетителей, что по отношению к доковидному 2019 году больше на 7−8 тыс. человек. Около 220 тыс. из них — петербуржцы. В результате ГМЗ «Павловск» вышел на пятое место по посещаемости среди всех музеев России. Первое место в этом рейтинге занимает Третьяковская галерея, второе — Эрмитаж, третье — Государственный музей им. Пушкина, четвертое — Владимиро-Суздальский музей-заповедник.

«Нам очень приятно, потому что был период, когда нас совсем закрыли почти на четыре месяца. Это была очень унылая обстановка и для парка, и для сотрудников. Мы очень благодарны петербуржцам, это серьезная поддержка и нам, и парк начал оживать», — отметила Вера Дементьева.

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