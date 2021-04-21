Москва, , 12:13 — REGNUM Президент России Владимир Путин был уверен, что страна преодолеет все испытания, связанные с пандемией коронавируса.

Следите за развитием событий в трансляции: «Ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию – все новости»

Российский лидер отметил, что Россия и весь мир столкнулись с новой, неизвестной и опасной инфекцией. В те дни часто слышал от лидеров других государств такую оценку — «мы имеем дело с абсолютной неопределённостью».

«Сплотившись, мы смогли работать на опережение, обеспечить медиков и граждан средствами защиты, более чем в пять раз увеличили число коек в стационарах. За кратким перечислением мер — огромный труд во всех регионах РФ. Хочу всех сердечно поблагодарить. Все работали быстро, качественно, на совесть», — сказал Путин в своем послании Федеральному собранию.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию. В нём глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и предложения по реализации основных задач.

Мероприятие проходит в Центральном выставочном зале «Манеж» с участием членов правительства РФ, депутатов и сенаторов, а также глав регионов.