Москва, , 12:13 — REGNUM В России в настоящее время даже слабая экономическая стабилизация может выглядеть, как экономический рост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал данные Минэкономразвития РФ, согласно которым ВВП России в марте 2021 года вырос на 0,5% в годовом выражении.

«Эта новость из серии «К очередному съезду КПСС…». В марте прошлого года у нас началось коронабесие. У нас начался провал. И даже слабая стабилизация может выглядеть, как экономический рост. Кроме того, это статистическая погрешность. Потому что и полпроцента, и все, что в пределах трех процентных пунктов ВВП, — это статистическая погрешность, — сказал Делягин. — Это еще одно наглядное подтверждение того, что бывает, когда Росстат подчиняют министерству экономического развития. В Китае восстановительный рост 18% в I квартале. И нам тоже хочется чего-то изобразить».

Как пояснил Делягин, пока реального экономического роста в РФ можно не ждать.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по итогам I квартала 2021 года падение ВВП страны замедлилось до 1,3% с 1,8% в IV квартале 2020 года.

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