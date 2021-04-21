Владимир, , 12:12 — REGNUM Во Владимирской области 21 апреля подтверждено 64 новых случая заражения коронавирусом — на один меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 31 тыс. 394 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 28 тыс. 768 пациентов, в том числе 84 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 1066 человек. За последние сутки подтверждено три новых летальных случая.