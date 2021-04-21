Самара, , 12:13 — REGNUM Масштабную программу модернизации школьных столовых начинают в Самарской области. Об этом 21 апреля сообщил глава региона Дмитрий Азаров в интервью журналистам.

Азаров отметил, что организация бесплатного горячего питания была важным поручением президента РФ Владимира Путина в Послании Федеральному собранию в 2020 году.

Он также отметил, что в прошлом году руководство региона справилось со всеми задачами, которые поставило перед собой. Почти 145 тысяч учащихся младших классов в школах региона обеспечены горячим питанием.

«Мы поработали над тем, чтобы создать условия в школах, столовых и комбинатах питания», — сообщил глава региона.