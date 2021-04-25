Москва, 25 апреля, 2021, 07:53 — ИА Регнум. Василий Григорьевич Ободовский (1920−1944) воевал с 1942 года, был трижды ранен, награжден медалью «За отвагу».

Василий Григорьевич Ободовский

Осенью 1944 года в звании старшего сержанта командовал взводом 703-го стрелкового полка 233-й стрелковой дивизии в 57-й армии.

9 ноября 1944 года взвод Ободовского одним из первых форсировал Дунай в районе села Батина (ныне Хорватия) и захватил плацдарм на его берегу. Переправа проходила под плотным минометным и пулеметным огнем противника и сопровождалась большими потерями. Из 100 бойцов берега достигли лишь 20, а непосредственно на плацдарме, атаку которого возглавил старший сержант, погибли еще четыре человека. Несмотря на полученное ранение, Василий Григорьевич вызвался добровольцем вернуться за подкреплениями и боеприпасами.

В качестве подкрепления десантникам направили бойцов Народно-Освободительной армии Югославии, командование над которыми принял Ободовский. На следующий день защитники плацдарма успешно отразили десять атак врага, а вечером сами перешли в контратаку, в ходе которой Василий Григорьевич получил смертельное ранение.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года старший сержант был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.