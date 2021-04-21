Москва, , 12:11 — REGNUM Оглашение послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию началось с опозданием на пять минут. Начало мероприятия было анонсировано на 12:00.

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Присутствующие заблаговременно до выступления главы государства заняли свои места в зале и отключили мобильные телефоны.

Как сообщало ИА REGNUM, в своём послании президент РФ Владимир Путин традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и предложения по реализации основных задач.

Послание транслируется в эфире основных российских телеканалов. Мероприятие проходит в Центральном выставочном зале «Манеж» с участием членов правительства РФ, депутатов и сенаторов, а также глав регионов.