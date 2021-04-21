Москва, , 12:14 — REGNUM Благодаря российским учёным у страны есть три надёжные вакцины от коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин 21 апреля во время послания Федеральному собранию.

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Он подчеркнул, что создание вакцин — это прямое воплощение растущего технологического потенциала России.

«Все работали быстро, качественно, на совесть», — сказал он обо всех, кто боролся с пандемией.

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