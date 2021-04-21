Воронеж, , 12:10 — REGNUM В Воронежской области подтверждён 171 новый случай заражения коронавирусом, сообщили 21 апреля в региональном оперативном штабе. Накануне, 20 апреля, сообщалось о 173 новых пациентах с COVID-19.

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За сутки выписаны после выздоровления 214 человек. В то же время скончались ещё 14 человек с подтверждённым заражением.

Всего в Воронежской области подтверждено 79 091 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 74 194 пациента. Скончались в регионе 3 145 ковид-пациентов.