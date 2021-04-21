Иркутск, , 12:09 — REGNUM На дорогах Приангарья 21 апреля после мощного снегопада образовались снежный накат и гололедица. Об этом предупреждают спасатели.

Отмечается также, что плюсовые температуры днем и минусовые ночью, а также выпадение осадков в виде мокрого снега способствуют интенсивному образованию гололеда и наката на проезжей части.

«Особенно опасными становятся дороги и трассы в утренние и ночные часы, когда подмерзает все то, что растаяло за день», — предупреждают в ГУ МЧС РФ по Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный снегопад в середине апреля доставил множество хлопот жителям Иркутской области и коммунальщикам: в ночь на 21 апреля в регионе выпало шесть миллиметров осадков, что составляет 36% от месячной нормы.

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