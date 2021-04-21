Москва, 21 апреля 2021, 12:11 — REGNUM Длительный разведывательный полет у берегов полуострова Крым, у которых до 24 апреля введено ограничение на полеты воздушных судов, провел стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk. Об этом 21 апреля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных авиационных наблюдателей.

Американский разведывательный БПЛА Global Hawk
Американский разведывательный БПЛА Global Hawk

Согласно этим данным, американский беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилии и пролетел на высоте 15 тыс. метров около морской границы Крыма и у берегов Краснодарского края.

Отметим, стратегический беспилотник Global Hawk имеет размах крыльев около 40 м и взлетную массу 15 тонн, он может находиться в воздухе в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. метров.