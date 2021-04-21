Москва, 21 апреля, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Длительный разведывательный полет у берегов полуострова Крым, у которых до 24 апреля введено ограничение на полеты воздушных судов, провел стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk. Об этом 21 апреля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных авиационных наблюдателей.

Американский разведывательный БПЛА Global Hawk

Согласно этим данным, американский беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилии и пролетел на высоте 15 тыс. метров около морской границы Крыма и у берегов Краснодарского края.

Отметим, стратегический беспилотник Global Hawk имеет размах крыльев около 40 м и взлетную массу 15 тонн, он может находиться в воздухе в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. метров.