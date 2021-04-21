Оренбург, , 12:08 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявлено 103 случая заражения коронавирусом, что на один больше, чем днём ранее, сообщает 21 апреля оперштаб по борьбе с COVID-19.

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В больницах лечение получают 24 человека, еще 79 пермяков пребывают дома под наблюдением врачей. Среди новых носителей коронавируса пятеро — это дети.

За сутки подтвердили пять смертей по причине COVID-19. С начала пандемии жертвами заболевания стали 2094 пермяка.

Общее число носителей коронавируса с начала пандемии в Прикамье достигло 53 529. Излечились от коронавирусной инфекции 48 275 человек. На сегодняшний день в клиниках находятся 692 пациента, у которых диагностирован COVID-19.