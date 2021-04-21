Москва, , 12:08 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что послание Федеральному собранию будет посвящено внутренним вопросам.

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«Сегодняшнее послание будет посвящено главным образом внутренним вопросам. Это вопросы здравоохранения, социальной политики, экономики, ну и, конечно, несколько слов нужно будет сказать о внешних делах», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию. В нём глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и предложения по реализации основных задач.

Мероприятие проходит в Центральном выставочном зале «Манеж» с участием членов правительства РФ, депутатов и сенаторов, а также глав регионов.