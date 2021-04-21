Джакарта, , 12:07 — REGNUM Красный Крест Индонезии распределил 533 500 литров чистой воды среди пострадавших в результате тропического циклона «Сероя», сообщает Antara.

Основное внимание уделяется водоснабжению и санитарии, поэтому цистерны с водой доставили, чтобы жители могли получить доступ к чистой воде для своих повседневных нужд.

Оказанная помощь заключалась не только в обеспечении чистой водой, но и в предоставлении 75 резервуаров с водой.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейский союз направит средства в размере 200 000 евро в качестве помощи пострадавшим от сильных наводнений и тропического циклона «Сероя» в Индонезии.

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